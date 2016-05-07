Калуга, 7 мая, 2016, 12:55 — ИА Регнум. Презентация книги «Вехи памяти» состоялась в школе №11 города Обнинска Калужской области. Как сообщили сегодня, 7 мая, корреспонденту ИА REGNUM в администрации Обнинска, это школьный проект, в котором собраны воспоминания о минувшей войне родственников учащихся.

Фото пресс-службы администрации Обнинска Калужской области

По словам директора школы Анатолия Гераскина, изданная книга стала итогом четырёхлетней работы школьного коллектива. В работе активное принимали участие школьники и педагоги. Главным редактором книги стала журналист Валентина Еремеева.

«Работа была проделана очень большая, поскольку мы понимаем, что только книга может дать нашей памяти долгую жизнь и долгую дорогу», — заверил присутствующих Анатолий Гераскин. Он поблагодарил всех, кто помогал создать и издать книгу.

На торжественное мероприятие были приглашены ветераны и участники войны, школьники, учителя, родители, а также шефы — представители Обнинского научно-производственного предприятия «Технология». По словам Анатолия Гераскина, книги «Вехи памяти» могло бы и не быть, если бы не шефы из «Технологии», совместные мероприятия с которым уже стали для школы №11 традицией. Для издания 500 экземпляров книги шефы выделили 300 тысяч рублей. «Деньги на издание книги были выделены не столько в рамках какой-то спонсорской помощи, сколько по зову сердца», — рассказал первый заместитель генерального директора ОНПП «Технология» Алексей Будыкин. Он подчеркнул, что предприятие готово помогать и в дальнейшем, и возможно, стоит подумать об издании второго тома книги «Вехи памяти».