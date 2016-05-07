Москва, 7 мая, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Российские граждане, анализируя работы президента Российской Федерации Владимира Путина за 2015 год наиболее положительно оценивают антитеррористическую операцию Воздушно-космических сил России в Сирии, развитие Крыма, а также твердый внешнеполитический курс. Такие результаты дал социологический опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Результаты опубликованы сегодня, 7 мая на сайте ФОМ.

putin.kremlin.ru Встреча с Владимиром Путиным

Среди наиболее понравившихся действий президента России граждане страны выделили следующие: военная операция в Сирийской Арабской Республике (8%), развитие Крымского полуострова (7%), решение проблем в ходе «Прямой линии» с президентом (5%), заботу о людях и правильную социальную политику (5%), действия и твердый внешнеполитический курс (5%).

Также результаты социологического опроса показали, что с момент первого избрания Путина президентом России в 2000-м году, 38% российских граждан стали лучше относится к главе государства. У 42% отношение не изменилось.

Для большинства российских граждан (69%) деятельность президента России соответствует их личным ожиданиям. 38% граждан считают, что наиболее серьезные перемены к лучшему происходят в России благодаря деятельности Путина.