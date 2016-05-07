Вашингтон, 7 мая, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Власти США крайне озабочены обвинительными приговорами турецким оппозиционным журналистам. Соответствующее заявление сделал государственный департамент США, сообщает сегодня, 7 мая, пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Цитата из к/ф «Полуночный экспресс». Реж. Алан Паркер. 1978 США Турецкий суд

В сообщении сказано, что США обеспокоены изданными накануне обвинительными приговорами по делу главного редактора турецкой оппозиционной газеты Cumhuriyet Джана Дюндара и главы бюро издания в Анкаре Эрдема Гюля Турецкий суд признал их виновными в разглашении государственных секретов во время своей журналистской работы.

Напомним, накануне турецкий суд приговорил двух журналистов оппозиционной газеты Cumhuriyet к тюремным срокам за разглашение государственных тайн. Главный редактор Cumhuriyet Джан Дюндар получил 5 лет и 10 месяцев тюрьмы. Шеф бюро издания в Анкаре Эрдем Гюль получил пять лет тюрьмы. Журналисты были арестованы 26 ноября прошлого года.

В связи с данными приговорами США призывают турецкие власти оказывать поддержку независимым и ничем не ограниченным СМИ, что является неотъемлемой частью демократического и открытого сообщества.

В заявлении Госдепа подчеркивается, что США являются другом и союзником Турции по военному блоку НАТО. Именно поэтому Вашингтон призывает Анкару следовать конституционным обязательствам и обязательствам по ОБСЕ в области демократии, в том числе в сфере оправления правосудия, независимости правосудия и свободы выражения.