Москва, 7 мая, 2016, 12:01 — ИА Регнум. В Москве молодой человек убил грабителя, который пытался украсть его iPhone 5S. Об этом сегодня, 7 мая, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по столице.

Kelvinsong iPhone 5S

Сообщается, что инцидент произошел на северо-западе Москвы 5 мая. Молодой человек пытался украсть мобильный телефон у своего знакомого. Однако жертва ограбления оказал сопротивление и набросился на вора с кулаками.

Несколькими ударами вор был доведен до состояния комы. Спустя некоторое время пострадавший скончался в реанимационном отделении одной из московских больниц.

Подозреваемый в убийстве был задержан по горячим следам. В скором времени суд изберет ему меру пресечения.