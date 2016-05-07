Киев, 7 мая, 2016, 11:44 — ИА Регнум. Министерство образования Украины запросило дополнительные разъяснения от министерства юстиции относительно т.н. «учителей-сепаратистов», не разделяющих взгляды официального Киева. Об этом заявила министр образования Лилия Гриневич в эфире Радио Свобода.

Школа в оккупированном Брянске. 1941-1942

«Законодательных оснований для освобождения учителя, если тот проводит антигосударственную политику на своих уроках, пока не хватает. Нужны дополнительные разъяснения на этот счет от министерства юстиции», — заявила Гриневич. В частности, по ее словам, должны быть конкретные доказательства, что учитель действительно говорил что-то «антигосударственное».

«Должна быть, например, аудиозапись. Ясно, что тогда мы можем обратиться в СБУ», — сказала Гриневич. По словам министра, она обратилась в Минюст за разъяснением, можно ли сделать четкий перечень обязанностей каждого учителя, независимо от предметов, и в одной из этих обязанностей четко определить — учитель может проводить только государственную политику, которая не противоречит Конституции Украины."И если учитель начинает агитировать за Новороссию, то это означает, что он ведет деятельность, противоречащую государственным принципам и Конституции Украины», — отметила представитель правительства.