Благовещенск, 7 мая, 2016, 11:38 — ИА Регнум. В Амурской области в селе Малиновка сгорели десять домов. Об этом сегодня, 7 мая, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

pixabay.com Пожар

Сообщается, что в результате весеннего пала травы и сильного ветра огонь перекинулся через автомобильную дорогу на населенный пункт. Сгорели четыре жилых дома и шесть нежилых. В результате пожара никто не пострадал.

На место происшествия выехал губернатор Амурской области Александр Козлов, чтобы лично контролировать ситуацию.

Уточняется, что на тушении пожара работают 27 человек при восьми единицах техники.

Быстрому распространению огня способствует шквальный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Областные власти утверждают, что дальнейшей угрозы распространения огня нет. В Малиновке расположено более 350 жилых домов.

На всей территории Амурской области действует особый противопожарный режим.