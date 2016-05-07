Киев, 7 мая, 2016, 11:36 — ИА Регнум. В Киеве и Харькове начал действовать новый украинский спецназ КОРД (Корпус оперативно-внезапного действия), заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на первой церемонии выпуска силовиков, передает корреспондент ИА REGNUM.

marines.mil Американский инструктаж

«Программа создания корпуса стартовала в прошлом году. Эта программа, которую мы начали воплощать при поддержке наших друзей из США, уже прошла в 18 городах страны. Сегодня здесь киевский и харьковский КОРД, те, кто прошел очень жесткую систему испытаний. Когда я говорю «очень жесткая» — не все здесь присутствующие понимают, насколько это жесткая система. Специалисты знают, как вам было сложно и непросто получить свои сертификаты и какой уровень вашей подготовки. Мы хотим, чтобы весь состав Национальной полиции был столь же профессионален как вы», — сказал Аваков.

По его словам, полностью программа подготовки спецназа КОРД будет завершена в 2017 году.

«Для нас очень важно, чтобы та программа, которую мы компактно начали в прошлом году, финишировала по плану в начале 2017 года. И мы по этому плану идем, дай Бог так и будет», — отметил Аваков.

В свою очередь, присутствовавший на церемонии посол США на Украине Джеффри Пайетт отдельно отметил, что украинские спецназовцы отправятся в приграничный с Россией город Харьков.

«США очень гордятся своим партнерством с правительством Украины, предоставляя ему помощь в создании новой национальной полиции… Вы представляете надежду этой страны в строительстве новых демократических институтов, которым вы будете подотчетны, отстаивая новые ценности. Наибольший актив, который вы сейчас имеете — это общественное доверие… Во многом сегодняшняя церемония выпуска является свидетельством большого продвижения вперед, которое вы совершили. Вы достигли наивысшего уровня требований, которые выдвигаются к офицерам на международном уровне и в США. Сегодня вы отправитесь в город, который я часто посещаю. Этот город на востоке Украины, на границе с Россией — это восточная граница демократии. За вами надежда не только украинского народа, но и наша надежда, поддержка и помощь в создании современного демократического государства», — сказал Пайетт.

Сколько именно новых спецназовцев будут действовать в Харькове и чем именно они будут заниматься — не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2015 года начальник Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко заявил, что американские тренеры начали обучение украинских инструкторов для спецподразделения КОРД. По его словам, одно из упражнений под названием «Зачистка» выполняется с настоящими боеприпасами, что является самым высоким уровнем стрелкового мастерства и одновременно риска спецназовцев.

Как отмечают в МВД Украины, КОРД — аналог американского спецподразделения SWAT. В 2015 году 10 техасских рейнджеров провели отбор и обучение 25 сотрудников спецподразделения МВД «Сокол». После этого данная группа в качестве специальных инструкторов вошла в подразделение специального назначения КОРД Национальной полиции Украины.