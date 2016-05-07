Киев, 7 мая, 2016, 11:12 — ИА Регнум. Представители Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, которые занимаются вопросам обмена пленных, занимают единую позицию, используя все шансы и возможности обменять всех незаконное удерживаемых.

Освобождение пленных. 2 апреля 1945

Об этом в комментарии «Украинской правде» рассказала уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

«Вопросами освобождения в минском формате как ключевым приоритетом Украины занимается Леонид Кучма. Опорой в этом процессе является Виктор Медведчук и я. С Медведчуком течение этого года мы, кстати, имели десятки непростых дискуссий о взаимоотношениях России, Украины, ЕС и США, об имплементации минских соглашений всеми сторонами. Часто оставались каждый при своей позиции», — рассказала Геращенко.

При этом, по ее словам, эти дискуссии происходили исключительно «на полях», не за рабочим столом.

«Там мы занимали единую позицию по освобождению заложников, ибо в этом вопросе не может быть политики и идеологии, должны использовать все шансы и все возможности, извлечь всех. Чтобы использовать все возможности для освобождения заложников, в гуманитарную подгруппу был также делегирован Медведчук, который имеет диалог как с РФ, так и с отдельными районами Донбасса», — так прокомментировала уполномоченный президента деятельность лидера «Украинского выбора».

Как известно, участники переговоров по Донбассу в минском формате от Украины предпочитают не комментировать ход дискуссий. Однако ранее представитель Украины в Минской группе Роман Бессмертный заявил, что выходит из процесса, сообщив при этом ряд подробностей относительно переговоров, в частности, он заявил, что лидер «Украинского выбора» бывает у президента Порошенко очень часто.

«Меня уже начали спрашивать, почему Медведчук с президентом общается чаще чем вы? Я не знаю (так ли это), но знающие люди спрашивали меня именно так», — подчеркнул Бессмертный.

Напомним, Виктор Медведчук является спецпредставителем по гуманитарным вопросам в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. За период с декабря 2014 г. по сегодняшний день в результате переговоров с его участием были освобождены уже 399 человек, среди которых военнослужащие, бойцы «добровольческих батальонов» и гражданские лица.