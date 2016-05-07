Тбилиси, 7 мая, 2016, 11:05 — ИА Регнум. Грузино-американские учения, которые пройдут на территории Грузии с 11 по 26 мая и в которых впервые в истории Вооруженных сил Грузии примут участие американские танки «Абрамс», являются ответом НАТО на последние заявления представителей России о создании новых дивизий в Западном и Южном военных округах. Такую оценку этим учениям в беседе с грузинским изданием «Резонанси» дал грузинский военный аналитик Вахтанг Маисая.

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В посвященной теме новой холодной войны статье издание пишет, что НАТО и Россия в режиме противостояния максимально укрепляют границы путем мобилизации сухопутных, воздушных и морских сил. А грузинские эксперты поясняют, что эта граница холодной войны между Россией и НАТО проходит через Грузию.

Во взаимоотношениях между НАТО и Грузией грузинские эксперты видят благоприятные для страны новости, в том числе намерение сделать Батумский порт местом дислокации американских военно-морских сил. Кроме того, с целью защиты от «российской военной агрессии» НАТО планирует разместить в портах Румынии, Болгарии, Турции, Грузии и Украины постоянную военную воздушную и морскую группировку.

Рассуждая о планах России, в ответ на которые НАТО и делает эти шаги, эксперт Вахтанг Маисая предположил, что 7-я десантная дивизия, которая размещена в Новороссийске и Краснодарском крае, в случае военных действий будет использована для атак на Грузию. Еще одна, 8-я дивизия, которая разместится на Крымском полуострове, будет целиком ориентирована на Украину, считает Маисая. А третья дивизия, которую Россия создаст в Западном военном округе, по его мнению, будет нацелена на страны Прибалтики и Польшу. В результате всего этого будет проведена своеобразная граница между теми территориями, на которые распространяется влияние НАТО и России, и эта граница проходит через Грузию, констатировал эксперт.

«Новый железный занавес опустится не только на оккупированные территории Грузии, но и на всю Грузию. Граница новой холодной войны проходит через Грузию. Грузия и Украина стали новыми очагами противостояния между НАТО и Россией. Причерноморье стало ареалом, где НАТО и Россия противостоят друг другу», — заявил Вахтанг Маисая.