Москва, 7 мая, 2016, 11:04 — ИА Регнум. Министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко прокомментировал очередные обвинения в использовании допинга в адрес российских спортсменов. Слова Мутко приводит сегодня, 7 мая, «Российская газета».

Сандро Боттичелли. Клевета. 1495

Напомним, сегодня на сайте американского телеканала CBS был опубликован анонс нового фильма о якобы использовании допинга в российском спорте. В показанном фрагменте фильма бывший сотрудник Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталий Степанов утверждает, что четверо российских олимпийских чемпионов Олимпиады-2014 в Сочи употребляли запрещенные стероиды.

Стоит отметить, что именно на заявлениях Степанова и его супруги — российской легкоатлетки Юлии Степановой был построен фильм германского телеканал ARD о допинге в российской легкой атлетике. Никаких реальных доказательств фильмы не содержат.

Мутко заявил, что все обвинения против российских спортсменов основаны исключительно на домыслах. «А Степанов еще долго будет безосновательно очернять российский спорт», — подчеркнул министр спорта.