Севастополь, 7 мая, 2016, 11:02 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Сергей Меняйло задекларировал 4,097 млн рублей в 2015 году, что почти в три раза превысило его доход в 2014 году (1,3 млн рублей). Сведения декларации опубликованы на сайте правительства, передает сегодня, 7 мая, корреспондент ИА REGNUM.

kremlin.ru Сергей Меняйло

Согласно документу, Меняйло не владеет недвижимым имуществом, одна из квартир площадью 100 кв. м находится в аренде, вторая — в безвозмездном пользовании (94,1 кв. м). Губернатору принадлежит легковой автомобиль Mitsubishi, Galant. В 2014 году в декларации значился еще и автомобиль Mazda 6.

Доход жены Меняйло за прошлый год составил 22 859,00 тыс. рублей (в 2014 — 536,5 тыс рублей). Она владеет 1/3 долей квартиры в России площадью 94 кв. м.

Как следует из декларации, доходы заместителя губернатора Севастополя Алексея Еремеева уменьшились на один млн рублей и составили 3,008 млн рублей.

Он владеет квартирой в России площадью 92,5 кв. м и снегоболотоходом Stels ATV800G ATV8Z.

Другие замы: Александр Решетников — задекларировал 4,254 млн рублей, Александр Пушкарев — 3,878 млн рублей, Евгений Дубовик — 2,921 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Меняйло был избран губернатором Севастополя 9 октября 2014 года. Постановлением президента РФ от 14 апреля 2014 года Меняйло был назначен исполняющим обязанности губернатора. Губернатор Севастополя задекларировал 1,3 млн рублей доходов за 2014 год.