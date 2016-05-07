На Красной площади в Москве проходит генеральная репетиция Парада Победы
Москва, 7 мая, 2016, 10:53 — ИА Регнум. В Москве на Красной площади проходит генеральная репетиция Парада Победы. репетиция началась сегодня, 7 мая, в 10:00.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Генеральная репетиция Парада Победы в Москве
Генеральная репетиция — это полный аналог самого военного парада в День Победы 9 мая.
Командует парадом Главнокомандующий сухопутными войсками РФ генерал-полковник Олег Салюков. Принимает парад министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.
Сегодня репетируется как сухопутная часть парада, так и воздушная.
Музыкальное сопровождение парада и его репетиций традиционно осуществляет Сводный военный оркестр Московского гарнизона.