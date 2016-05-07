Санкт-Петербург, 7 мая, 2016, 10:49 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в 2015 году заработал более 7 млн рублей, что почти на 2 млн рублей больше, чем в 2014 году.

gov.spb.ru Георгий Полтавченко

Смольный обнародовал сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера градоначальника, а также его супруги за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Георгий Полтавченко получил 7 млн 132 тыс. рублей, его супруга незначительно увеличила годовой доход — до 198 тыс. рублей. Никаких изменений во владении собственностью у губернаторской четы не произошло.

Полтавченко по-прежнему принадлежат пять земельных участков для индивидуального жилищного строительства общей площадью почти 3 тыс. кв. метров, а также дом с хозяйственными постройками площадью около 400 кв. метров. У него в пользовании находится квартира в 210 кв. метров, принадлежащая супруге.

Кроме того, жена петербургского губернатора владеет еще одними апартаментами схожей площади. Автопарк семьи Полтавченко по-прежнему пустует.

Как сообщало ИА REGNUM, среди членов правительства Петербурга лидером по уровню дохода оказался вице-губернатор Игорь Дивинский. Он заработал более 24,5 млн рублей, что превышает его доход 2014 года на 14,5 млн рублей.

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Отметим, что доходы мэра Москвы Сергея Собянина за минувший год сократились на 733 тысячи рублей.