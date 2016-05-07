Домбай, Карачаево-Черкесия, 7 мая, 2016, 10:29 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкессии в поселке Домбай сгорела деревянная гостиница площадью в 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по региону.

Эгберт Ливенс ван дер Пул. Пожар в деревне. первая половина XVII в

Сообщается, что пожар произошел в ночь на 7 мая около 1:30 мск. Огонь полностью охватил деревянное четырехэтажное здание гостиницы «Солнечная долина».

Уточняется, что в здании гостиницы проходил капитальный ремонт и постояльцев в ней не было. Огонь не перекинулся на соседние здания.

Пожар тушили 35 человек из личного состава МЧС при 12 единицах техники.

В результате пожара никто не пострадал.

Гостиница «Солнечная долина» была построена в 1935 году и являлась памятником деревянной архитектуры.