Пермь, 7 мая, 2016, 10:13 — ИА Регнум. В Пермской крае погиб 27-летний работник авиапожарного центра в результате неудачного тренировочного прыжка с самолета Ан-2. об этом сегодня, 7 мая, сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

pixabay.com Прыжок с парашютом

Сообщается, что во время тренировочного прыжка с самолета Ан-2 у погибшего не раскрылись оба парашюта. Пожарный упал прямо на поселок Гайны в огород около частного дома на улице Лесопромышленная.

На месте происшествия работает следственная группа. В авиаотделении пермского авиапожарного центра проходит выемка документов. Тело погибшего пожарного отправлено на судмедэкспертизу.

Следствие устанавливает, кто укладывал снаряжение погибшего и был ли у него опыт прыжков с парашюта.