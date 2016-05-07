Тбилиси, 7 мая, 2016, 10:08 — ИА Регнум. В преддверии празднования Дня победы 9 мая в Грузии прошел автопоезд «Память» — акция, участники которой объехали места, где стоят памятники воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Как сообщает сегодня, 7 мая, ИА REGNUM, акция была организована Союзом российских соотечественников в Грузии «Отчизна» при поддержке Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии.

ru.torange.biz Память

По информации СРСГ «Отчизна», в акции приняли участие 170 человек, среди которых — ветераны, их дети, внуки и правнуки, а также активисты действующих в Грузии организаций российских соотечественников.

Участники акции посетили Кукийское и Петропавловское братские кладбища в Тбилиси, мемориал в селе Патардзеули (регион Кахети), а последней точкой маршрута на этот раз стал памятник «Отец солдата» в Гурджаани (Кахети).

По заявлению президента СРСГ «Отчизна» Валерия Сварчука, начало традиции проведения автопоезда было положено в 2010 году, и каждый год отличается от предыдущего тем, что ветеранов становится все меньше.

«С каждым годом ветеранов становится все меньше. Но это не повод отменять традицию. Сейчас многие стараются исказить историю, приуменьшить великий подвиг советского народа. Миссия организаций соотечественников в том, чтобы всячески противостоять подобным действиям», — заявил на акции на Кукийском братском кладбище Валерий Сварчук и подчеркнул необходимость привлекать к таким акциям как можно больше молодежи и не допускать их низведения до уровня локальных мероприятий.

Торжественную встречу в преддверии Дня победы для ветеранов второй мировой войны провел и Союз ветеранов войны и вооруженных сил Грузии «Отчизна» («Самшобло»). Встреча прошла в Тбилисском государственном медицинском университете, и на ней к ветеранам обратился директор Государственной службы по делам ветеранов генерал-майор запаса Коба Кобаладзе.

«9 мая — не только ваш день, это день каждого из нас. 9 мая — это праздник для всего мира, потому что вы сделали его таким. Вы всегда были достойнее и прямее нас, мы выросли на вашем примере. Поэтому знайте: мы всегда перед вами в долгу», — заявил собравшимся Коба Кобаладзе.

Как известно, традиционный в советский период парад в честь Дня победы в Грузии уже многие годы не проводится. После обретения независимости правительство страны отказалось от этой традиции. Но ветераны Великой Отечественной войны, которых в Грузии именуют ветеранами Второй мировой войны, традиционно собираются в парке Ваке, у памятника Неизвестному солдату, вспоминают прошлое, принимают поздравления. Сюда традиционно 9 мая приходят представители правительства, политических партий, общественности.

В администрации президента и парламенте Грузии устраивают торжественный прием для ветеранов Второй мировой войны. Правительство ежегодно выделяет им разовую денежную помощь. При прежней власти была предпринята попытка перенести празднование Дня победы над фашизмом на 8 мая. Но эта идея своего воплощения не получила. Сегодня 9 мая в Грузии — официальный выходной день.