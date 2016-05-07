Вашингтон, 7 мая, 2016, 09:52 — ИА Регнум. Группа сенаторов США лоббируют через американское правительство поставку Бахрейну, Кувейту и Катару партии истребителей производства корпораций Boeing и Lockheed Martin на сумму около $9 млрд. Об этом сегодня, 7 мая, пишет The Wall Street Journal.

mil.ru Российский истребитель

Лоббисты обеспокоены — если администрация и дальше будет медлить, заказчики будут вынуждены обратится к конкурентам, в том числе к Российской Федерации.

Сообщается, что в апреле в администрацию президента США Барака Хусейна Обамы пришло коллективное письмо, под которым подписались сенаторы Джон Маккейн (республиканец от штата Аризона), Боб Коркер (республиканец от штата Теннесси), Джек Рид (демократ от штата Род-Айленд) и Клэр Маккаскилл (демократ от штата Миссури).

Сенаторы пишут, что понимают длительность процедуры утверждения подобных запросов, но конечное решение оттягивается слишком долго. Если запрос будет отклонен, Бахрейн, Кувейт и Катар закупят истребители у других стран, в том числе у России.

«Америка не должна упустить возможность расширить сферу своего влияния на Ближнем Востоке, обеспечить свое промышленное доминирование и не должна уступать своим соперникам или противникам», — пишут лоббисты.

Речь идет о контрактах на поставки более 60 истребителей F-15, F/A-18E/F Super Hornet и F-35. Вашингтон ранее отложил выполнение этих контрактов на два года из-за возражений Израиля, который опасается, что самолеты попадут не в те руки и будут использованы против него.

На этой неделе стало известно, что администрация Обамы снова отложила решение, ссылаясь на необходимость дополнительных межведомственных консультаций и согласований с Конгрессом.