Пекин, 7 мая, 2016, 09:23 — ИА Регнум. В столице Китайской народной республики впервые прошла акция «Бессмертный полк», посвященная годовщине победы в Великой Отечественной войне. об этом сегодня, 7 мая, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на Российский культурный центр в Пекине.

ru.torange.biz Георгиевская ленточка

Сообщается, что власти КНР разрешили провести акцию «Бессмертный полк» в городском парке Наньгуань, расположенном рядом с Российским культурным центром. При этом разрешение было выдано на проведение акции численностью не более 50 человек. Организаторы считают, что это уже большой успех, так как местные законы запутаны и суровы.

Участники акции пришли с фотографиями своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне. Желающие рассказывали истории своих родных. После этого они с песнями военных лет совершили круг по парку. Также организаторы раздавали в парке георгиевские ленточки всем желающим.