Вашингтон, 7 мая, 2016, 09:04 — ИА Регнум. Против кандидата в президенты США от Республиканской партии, миллиардера Дональда Трампа подано несколько исков. Об этом сегодня, 7 мая, сообщает телеканал RT.

Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». Реж Эльдар Рязанов. 1966. СССР В суде

Трампа обвиняют в мошенничестве. Суд по этому делу назначен на 28 ноября, то есть уже после президентских выборов. Есть вероятность, что перед судом Трамп предстанет как избранный президент США.

Иски против Трампа подали бывшие студенты «Университета Трампа». Они заявляют, что университет, который не имел лицензии на образовательную деятельность, мошенническим путем заставил их заплатить $35 тысяч за обучающие программы в сфере недвижимости.

Бывшие студенты утверждают, что «Университет Трампа» был создан специально для отъема денег так как семинары не приносили, по их мнению, никаких полезных навыков.

Трамп все обвинения отвергает и называет их политически мотивированными. Стоит отметить, что иски были поданы сразу после того, как Трамп фактически стал единым кандидатом от республиканцев на президентских выборах в США.