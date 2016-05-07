Киев, 7 мая, 2016, 08:50 — ИА Регнум. Новым послом Соединенных Штатов Америки к Греции может стать Джеффри Пайетт, который сейчас является послом США на Украине. Власти США уже направили в Афины соответствующие документы, пишет накануне, 6 мая, греческая газета «Катимерини».

Цитата из к/ф «Четыре мушкетёра». Реж. Андре Юнебель. 1974. Франция Серый кардинал

Напомним, Пайетт стал послом США на Украине летом 2013 года. Он принимал самое непосредственное участие в государственном перевороте на Украине в феврале 2014 года. Действия евромайданных боевиков координировались из посольства США в Киеве.

После переворота именно Пайетт вместе с заместителем государственного секретаря Викторией Нуланд сконфигурировали новую власть на Украине. В интернете была опубликована прослушка телефонного разговора Пайетта и Нуланд, в которой они обсуждали ситуацию на Украине и лидеров оппозиции, и последняя нецензурно упоминает ЕС: это стало причиной скандала.