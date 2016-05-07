Вашингтон, 7 мая, 2016, 08:28 — ИА Регнум. В США продолжается масштабное сокращение нефтегазовых вышек. Об этом накануне, 6 мая, сообщает американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes.

Цитата из к/ф «Не бойся, я с тобой! 1919». Реж. Юлий Гусман. 2013. Россия — Азербайджан Буровые установки

Согласно опубликованному докладу Baker Hughes, за неделю в США закрылись пять буровых установок. таким образом общее число буровых составило 415 единиц. В годовом выражении показатель снизился на 479 единиц, или на 53,5%.

Рекордное сокращение буровых в США продолжается уже второй год подряд. на начало 2015 года в США было 894 нефтегазовые вышки. Эксперты объясняют сокращение числа буровых крайне низкими мировыми ценами на нефть и большим количеством уже разведанных месторождений.

В первую очередь в США закрывается добыча на месторождениях сланцевой нефти и газа, так как при существующих ценах на нефть добыча на этих месторождения убыточна.

Сокращение числа буровых идет и в мировом масштабе. По данным Baker Hughes число буровых установок по добыче нефти и газа по всему миру сократилось в апреле 2016 года в месячном выражении на 127 единиц, или на 8,1%, — до 1424 штуки.

Все это немного подталкивает нефтяные цены вверх. Однако на цены по-прежнему оказывает сильное давление огромное количество запасов добытой нефти в мире. На данный момент почти все существующие хранилища нефти в мире заполнены. Производители вынуждены хранить нефть в танкерах.