Токио, 7 мая, 2016, 07:59 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ представил президенту Российской Федерации Владимиру Путину на неформальной встрече в Сочи план экономического сотрудничества двух стран. Об этом накануне, 6 мая, пишет японское издание Nikkei.

Roman00007 Синдзо Абэ

Сообщается, что этот план состоит из восьми пунктов. Предложение Абэ направлено на развитие инновационных сфер России. В документе есть положения о строительстве в России заводов по переработке сжиженного газа, а также возведении аэропортов, морских гаваней, учреждений здравоохранения и другой инфраструктуры, в первую очередь — на Дальнем Востоке.

Также в документе сказано, что параллельно с реализацией в России этих проектов, Токио будет пытаться достичь прогресса в решении вопроса Курильских островов.

Напомним, в Японии широко распространена точка зрения, что экономическое сотрудничество с Россией сильно тормозится из-за отсутствия мирного договора между двумя странами. При этом в Японии вопрос мирного договора подразумевает под собой вопрос о суверенитете над четырьмя южными островами Курильской гряды, которые японцы хотят отобрать у России.