Симферополь, 7 мая, 2016, 07:45 — ИА Регнум. Прокуратура Республики Крым выпустила клип на песню «От героев былых времен» («Вечный огонь») из кинофильма «Офицеры». Клип, в котором участвует прокурор Крыма Наталья Поклонская, опубликован накануне на личном канале прокурора Крыма на видеохостинге Youtube.

kremlin.ru Наталья Поклонская

Видеоролик посвящен Победе в Великой Отечественной войне

В описании к видеоролику сказано, что идея создания данного клипа принадлежит Поклонской. В записи песни и съемках клипа принимала участие как сама Поклонская, так и сотрудники прокуратуры Крыма, а также сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым, Управления ФСБ по Республике Крым и г. Севастополю, ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие Национальной гвардии, а также творческий коллектив «Маленькие прокуроры» и студенты Крымского юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Съемки проходили на месте концентрационного лагеря «Красны» в окрестностях Симферополя, где расположен мемориальный комплекс, а также у памятника морякам-десантникам в районе Евпатории.