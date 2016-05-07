Химки, Московская область, 7 мая, 2016, 07:38 — ИА Регнум. В третьих матчах четвертьфинальных серий ожидалась упорная борьба, ведь хозяева в обоих матчах в случае поражения выбывали из дальнейшей борьбы. Особенно трудной представлялась задача для подмосковных «Химок». В регулярном чемпионате они уступили в гостях 13 очков. Однако на этот раз для «Локомотив-Кубани» игры в плей-офф Единой Лиги ВТБ не являются самыми важными в сезоне. Кубанцы уже думают о полуфинале баскетбольной Евролиги, где им предстоит встреча с ЦСКА. Поэтому во второй половине матча с «Химками», когда гости предприняли рывок, ответа от хозяев не последовало, и «Химки» победно завершили и матч, и серию.

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В противостоянии «Зенита» и «Автодора» оба матча в Санкт-Петербурге, хотя и закончились победой хозяев, прошли в равной борьбе с равными шансами на успех. «Автодор» имел все основания надеяться, что у себя дома ему удастся переломить ход серии. Однако матч в Саратове прошёл по тому же сценарию, что и первые два. В трёх четвертях борьба шла очко в очко, только один раз в третьей четверти преимущество хозяев достигло шести очков, но развить свой успех им не удалось. В четвёртой четверти «Зенит» добыл себе преимущество более десяти очков и в дальнейшем успешно сохранял его до самого конца матча. Можно сказать, что все три матча прошли по одному и тому же сценарию, а сильнее во всет трёх был «Зенит».

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Химки» (Химки) 71:86 (23:22, 19:22, 10:26, 19:16)

(Химки) (23:22, 19:22, 10:26, 19:16) «Автодор» (Саратов) — «Зенит» (Санкт-Петербург) 82:95 (19:20, 22:24, 25:25, 16:26)

В полуфиналах встретятся: УНИКС с «Зенитом», ЦСКА с «Химками»,. Первые матчи серий пройдут 18 и 19 мая в Казани и Москве соответственно.

Положение команд в плей-офф Единой лиги ВТБ здесь.