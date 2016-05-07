Вашингтон, 7 мая, 2016, 07:33 — ИА Регнум. Американский телеканал CBS утверждает, что по крайне мере четыре российских спортсмена, которые завоевали золотые медали на Олимпиаде-2014 в Сочи, употребляли стероиды, которые являются запрещенными препаратами для спортсменов. CBS ссылается на Виталия Степанова — бывшего сотрудника антидопингового агентства (РУСАДА).

ru.torange.biz Допинг

Напомним, Степанов и его жена легкоатлетка Юлия Степанова стали основными «героями» фильма германской телекомпании ARD, название которого можно перевести как «Секретное дело «Допинг».

В этом фильме без каких-либо доказательств сообщалось, что российские легкоатлеты систематически применяют допинг по указанию своих тренеров.

Сегодня, 7 мая, на сайте CBS опубликован анонс фильма, в котором Степанов рассказывает о допинге в российском спорте. Сообщается, что фильм выйдет в эфир 8 мая.

В показанном фрагменте фильма Степанов утверждает, бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, якобы, сообщил ему, что к случаям сокрытия употребления допинга российскими спортсменами причастны спецслужбы РФ, в частности, ФСБ.

также Степанов утверждает, что у Родченко есть некий «список Сочи», в котором содержатся имена российских спортсменов, участвовавших в Олимпиаде-2014 и принимавших стероиды. По словам Степанова, как минимум четверо из этого списка выиграли золотые медали.