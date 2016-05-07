Южно-Сахалинск, 7 мая, 2016, 06:02 — ИА Регнум. Авиабомба времён Второй мировой войны ликвидирована в Холмском районе Сахалинской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

.sakhalin.info Бомба

Как уточняется, информация об обнаружении авиационной бомбы на берегу моря в районе села Костромского поступила 5 мая. На следующий день спасатели выехали к месту обнаружения боеприпаса.

«Мы подошли к бомбе, установили накладной заряд с тротиловой шашкой, выставили дополнительное оцепление. Также мы проверили всё в окрестностях — в охотничий сезон здесь может быть достаточно много людей, поэтому необходимо было убедиться в их отсутствии. Когда всё было готово мы произвели взрыв. Работы завершились успешно, бомба уничтожена», — рассказал начальник пиротехнического подразделения Сахалинского ПСО имени В.А. Полякова МЧС России Алексей Лагутин.

Сообщается, что в уничтожении авиабомбы также были задействованы военнослужащие инженерно-сапёрного батальона одной из воинских частей Минобороны.