Эрбиль, Ирак, 7 мая, 2016, 05:49 — ИА Регнум. Иракский Курдистан намерен провести референдум о независимости. Об этом сообщил глава Совета национальной безопасности Иракского Курдистана Масрур Барзани в статье, опубликованной в газете The Washington Post.

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По мнению Барзани, Ирак представляет собой «несостоявшееся государство», граждане которого, имея между собой мало общего, «вынуждены делить неопределённое будущее».

«Пришло время признать, что этот эксперимент не сработал», — отметил он, подчеркнув, что продолжающееся присутствие в составе страны курдов обрекает Ирак на «бесконечный конфликт и вражду».

Кроме этого, Барзани обвинил власти Ирака в неспособности защитить своих граждан, свидетельством чего, по его мнению, является захват крупных районов страны террористической группировкой «Исламское государство».

Возможных сроков организации референдума глава Совета национальной безопасности Иракского Курдистана не уточнил.

Напомним, лидер курдской автономии Масуд Барзани ранее неоднократно высказывался за проведение референдума о независимости края. Дискуссия по этому вопросу широко развернулась в местной прессе летом 2014 года, когда северный Ирак подвергся нападению террористов ИГИЛ.