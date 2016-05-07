Москва, 7 мая, 2016, 05:08 — ИА Регнум. Режим работы ряда станций Московского метрополитена будет изменён 7 и 9 мая в связи с проведением мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичной подземки.

mosmetro.ru Московский Метрополитен

Так, 7 мая с 7:00 до окончания генеральной репетиции военного парада и 9 мая с 7:00 до окончания военного парада на Красной площади будут работать только на вход и пересадку пассажиров станции «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека им. Ленина».

7 мая и 9 мая на время построения колонн боевой техники и её прохождения по Тверской улице будет ограничен выход пассажиров со станций «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская», «Лубянка» (в сторону Никольской улицы), «Китай-город» (из переходов в сторону улицы Ильинка, Китайгородского проезда и улицы Варварка).

9 мая с 12:00 до окончания праздничных мероприятий будет ограничен вход на станции «Парк Победы», «Кутузовская», «Киевская» Арбатско-Покровской, Кольцевой и Филёвской линий, «Белорусская» Замоскворецкой и Кольцевой линий.

После завершения праздничного салюта и народных гуляний будет ограничен вход пассажиров на станции «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Александровский сад», «Арбатская» Арбатско-Покровской линии, «Боровицкая», «Лубянка», «Кузнецкий мост», «Китай-город», «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская», «Парк культуры» Кольцевой и Сокольнической линий, «Октябрьская» Кольцевой и Калужско-Рижской линий, «Воробьёвы горы», «Университет», «Спортивная».