Стамбул, Турция, 7 мая, 2016, 04:28 — ИА Регнум. Суд в Стамбуле приговорил к тюремному заключению главного редактора газеты Cumhuriyet Джана Дюндара и шефа бюро издания в Анкаре Эрдема Гуля, передаёт Associated Press.

milliyet.com.tr Главный редактор газеты Cumhuriyet Джан Дюндар и шеф бюро издания в Анкаре Эрдем Гуль

По информации агентства, Джан Дюндар приговорён судом к 5 годам и 10 месяцам лишения свободы, Эрдем Гуль — к 5 годам.

Сотрудники оппозиционного издания признаны виновными в разглашении государственной тайны при публикации материала о тайных поставках турецкими спецслужбами оружия боевикам в Сирии. При этом обвинения в шпионаже с них были сняты.

Ожидается, что журналисты будут обжаловать приговор, вынесенный судом.