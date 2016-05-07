Виктория, Канада, 7 мая, 2016, 03:58 — ИА Регнум. В канадской провинции Британская Колумбия началась эвакуация населения из-за масштабных лесных пожаров, передаёт телеканал CTV.

npr.org Эвакуация

Лесные пожары распространились в северной и северо-восточной частях региона, вблизи города Форт-Сент-Джон, а также индейского поселения Блюберри-Ривер. Всего огнём охвачено около 30 тысяч гектаров площади. Из населённых пунктов в безопасные районы эвакуированы уже порядка тысячи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в канадской нефтяной провинции Альберта из-за природных пожаров был введён режим чрезвычайного положения. По данным противопожарной службы региона, огнём затронута территория, около 85 тысяч гектаров. В городе Форт МакМюррей сгорели около 1,6 тысячи жилых домов и других построек. Всё местное население — 88 тысяч человек — было эвакуировано.

Крупные лесные пожары в провинции Альберта вывели из строя почти треть всех нефтедобывающих мощностей в Канаде и вынудили закрыть несколько трубопроводов.