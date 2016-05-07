Вашингтон, 7 мая, 2016, 03:32 — ИА Регнум. КНДР готовится в ближайшее время провести новое ядерное испытание. Об этом говорится в исследовании, опубликованном 6 мая Американо-корейским институтом Школы перспективных международных исследований при университете Джонса Хопкинса, сообщает интернет-портал 38 North.

giaoduc.net.vn Ким Чен Ын — высший руководитель КНДР на военном полигоне

На приведённых в докладе спутниковых снимках видны перемещения транспортных средств в районе предполагаемого контрольно-командного центра, расположенного в нескольких километрах к югу от полигона Пхунгери. При этом в районе самого полигона никакой активности не замечено.

Эксперты отмечают, что столь активное передвижение автомобилей редко наблюдается в данном районе, когда нет подготовки к ядерным испытаниям.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле президент Южной Кореи Пак Кын Хе заявила о наличии свидетельств подготовки Пхеньяном пятого испытания ядерного оружия. Последнее ядерное испытание в КНДР состоялось в январе этого года, а первые три были проведены в 2006, 2009 и 2013 годах.

24 апреля глава МИД КНДР Ли Су Ёна заявил, что Северная Корея прекратит испытания ядерного вооружения лишь в том случае, если США вместе с Южной Кореей не будут проводить совместные учения.