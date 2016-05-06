Сан-Бернардино, США, 7 мая, 2016, 02:59 — ИА Регнум. Более 3 тысяч жителей американского штата Калифорния остались без электроэнергии в результате падания самолёта Ан-2, передаёт местное издание San Bernardino Sun.

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Как сообщается, самолёт потерпел крушение 6 мая в городе Хайленд рядом со зданием школы. По предварительным данным, на подлёте к аэропорту Сан-Бернардино у самолёта отказал двигатель, при падении воздушное судно задело линию электропередач.

По информации Федерального авиационного управления США, при падении самолёта пострадали два человека, находившиеся на борту. Все обстоятельства инцидента в настоящее время выясняются.