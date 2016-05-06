Минск, 7 мая, 2016, 02:03 — ИА Регнум. Поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, продажа гособликаций и скупка валюты на бирже способствовали поддержанию золотовалютных резервов Нацбанка Белоруссии, сообщает пресс-служба госрегулятора постсоветской республики.

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«По итогам апреля 2016 года золотовалютные резервы Республики Беларусь в определении ССРД МВФ увеличились на 37,1 млн долларов США и, по предварительным данным, на 1 мая 2016 года составили 4 228,5 млн долларов США в эквиваленте. В национальном определении объём золотовалютных резервов увеличился на 124,5 млн долларов США и на 1 мая 2016 года составил 4 630,9 млн долларов США в эквиваленте», — сказано в официальном сообщении банка.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году ВВП Белоруссии упал на 3,9%, в I квартале 2016 года — ещё на 3,6%. Внешнеторговый оборот товаров и услуг Белоруссии за январь-март упал на 15,5%. В соответствии с межправительственным соглашением российские вывозные нефтепошлины зачисляются в белорусский госбюджет.