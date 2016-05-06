Москва, 7 мая, 2016, 01:48 — ИА Регнум. Полиция освободила пятерых из семи задержанных в ходе несанкционированной акции на Болотной площади в Москве после составления протоколов о нарушении порядка проведения публичных мероприятий, сообщает ресурс ОВД-Инфо.

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Как уточняется, в ОВД «Хамовники» на данный момент остаются ещё двое задержанных. В отношении одного из них был составлен протокол о повторном нарушении на публичном мероприятии, в отношении ещё одного — о неповиновении законным требованиям сотрудников полиции.

Оба этих административных правонарушения предполагают в качестве одного из возможных наказаний административный арест, вместе с тем, как сообщается, задержанным гражданам пообещали, что оставлять в отделении полиции на ночь их не будут.

Как передавало ИА REGNUM, в годовщину беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве собрались несколько десятков человек. На месте дежурили усиленные наряды полиции. Стражи порядка попросили собравшихся разойтись, так как их акция не была согласована, позднее несколько участников акции были задержаны.