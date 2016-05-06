Москва, 7 мая, 2016, 01:21 — ИА Регнум. В населённые пункты Сирии 6 мая передана гуманитарная помощь, собранная общественными организациями. Об этом говорится в информационный бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Общественно-политическое движение «Гражданственность и принадлежность» совместно с организацией «Сирийский Арабский Красный Полумесяц» передали 5 тонн продовольствия и медикаментов жителям города Алеппо», — говорится в документе.

Кроме этого, как сообщается, что в населённые пункты провинции Хомс передано 500 кг хлеба, выпеченного на российском полевом хлебозаводе.

В настоящее время также продолжается формирование гуманитарных конвоев для жителей населённых пунктов провинций Алеппо и Хомс.