Йошкар-Ола, 7 мая, 2016, 01:07 — ИА Регнум. Первый зампред Комитета по образованию в Госдуме РФ и руководитель Центра оценки эффективности реализации федеральных целевых программ Владимир Бурматов направил запрос на имя главы Марий Эл Леонида Маркелова с просьбой проверить процедуру закупки при строительстве школы в деревне Ильпанур Параньгинского района республики, сообщает «7x7».

Советская сельская школа. 1964

Как отмечается в запросе, сомнение вызывает ряд факторов. В частности, в торгах принимал участие только один предполагаемый подрядчик, предложивший свою цену в 795 тыс. рублей. Также при проектировании было предложено адаптировать типовой проект школы в селе Эмеково Волжского района без соответствующих обоснований. Кроме того, необходимо было внести изменения при разработке проекта, но не уточнялся характер требуемых изменений.

По оценкам экспертов Центра, эта закупка не содержит финансовых коррупциогенных признаков в связи с небольшой начальной ценой контракта. Однако указанные обстоятельства требуют детального рассмотрения. «Выявленные нами факторы необходимо всесторонне проанализировать и выяснить, кто из чиновников допустил оплошность, был ли это умысел или обычный непрофессионализм», — отмечает в запросе Бурматов.

По его мнению, в большинстве случаев при нарушениях в процедуре закупок будет достаточно вмешательства главы региона. «По отдельным эпизодам мы не исключаем и того, что придется подключать надзорные ведомства», — говорится в тексте запроса.

В конце апреля текущего года Центр оценки эффективности реализации федеральных целевых программ «Единой России» подготовил доклад «Школьные распилы. Проектная документация», в котором говорится о выявлении коррупционных схем и неэффективном расходовании средств при строительстве школ в регионах РФ. В числе субъектов, где выявлены сомнительные закупки, Московская, Воронежская, Нижегородская, Свердловская области, Татария, Марий Эл, Якутия. Главам ряда регионов разосланы письма с просьбой взять на контроль соответствующие госзакупки, а по строительству школы в Сергиевом Посаде депутат направил запрос генпрокурору Юрию Чайке.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в этом году стартует программа по строительству и реконструкции школ в России, рассчитанная на 10 лет. По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, реализация программы потребует финансирования в размере около 2 трлн рублей.

В текущем году на эти цели будет направлено около 50 млрд рублей, но, как отметил Медведев, средства будут поступать «порциями и траншами».