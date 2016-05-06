Минск, 7 мая, 2016, 01:04 — ИА Регнум. Внешнеторговый оборот товаров и услуг Белоруссии за январь-март составил $12,6893 млрд или 85,5% от уровня аналогичного периода 2015 года. Об этом 6 мая проинформировала пресс-служба Нацбанка постсоветской республики.

Экспорт товаров и услуг упал до $6,3406 млрд (83,3% уровня января-марта 2015 года), импорт — до $6,3487 млрд (87,7%). Сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось отрицательным (-8,1 млн).

Внешнеторговый оборот товаров рухнул до $10,4012 млрд (83,1%): экспорт товаров (в ценах ФОБ) упал до $4,921 млрд (80,2%), импорт — до $5,4802 млрд (85,9%). Отрицательное сальдо внешней торговли товарами у Белоруссии выросло почти в два раза к прошлогоднему уровню.

Внешнеторговый оборот услуг также сократился — до $2,2881 млрд (98,1%). Экспорт услуг упал до $1,4196 млрд (96,4%), а импорт вырос — до $868,5 млн (+1,2%). Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительным и составило 551,1 млн (89,6%).

Как сообщало ИА REGNUM, кризис в Белоруссии сопровождается падением промышленного производства и экспорта, ростом цен, безработицы и усугублением других социальных проблем. Александр Лукашенко заявил 6 мая, что 2016 год станет годом испытаний для госпредприятий постсоветской республики.