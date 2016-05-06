Москва, 7 мая, 2016, 00:50 — ИА Регнум. Режим прекращения боевых действий на севере сирийской провинции Латакия и в городе Алеппо продлён ещё на трое суток. Об этом говорится в информационный бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом вечером 6 мая пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

vk.com/mil_russia Тишина в Пальмире

«С целью не допустить дальнейшего обострения ситуации по инициативе российской стороны в северных районах провинции Латакия и городе Алеппо «режим тишины» продлён с 00.01 7 мая на 72 часа», — говорится в документе.

При этом сообщается, что группировками террористической организации «Джабхат ан-Нусра» продолжаются провокации, направленные на срыв «режима тишины» в Алеппо.

«Террористы «Джабхат ан-Нусры» со стороны районов Беннизит и Ашрафия вели неизбирательный огонь из самодельных артиллерийских систем по кварталам Шейх Максуд, Салах-ад-Дин и Амрия в городе Алеппо, а также миномётные обстрелы со стороны посёлка Мухеим-Хандрат, населённых пунктов Хандрат и Хайлан», — отмечается в информационном бюллетене.

Кроме того, в течение прошедших суток террористами «Джабхат ан-Нусра» предпринимались попытки блокировать город Алеппо с юга. Воспользовавшись «режимом тишины» боевики вели наступление на населённые пункты Хан-Туман, Эль-Халидия и Эль-Хамра.

В северных районах провинции Латакия боевики группировки вели миномётный и артиллерийский огонь по позициям правительственных войск вблизи населённых пунктов Икко, Айн-эль-Кантара и Кбана.

В целом же, как сообщается, введённый сирийскими правительственными войсками и оппозиционными военизированными группировками при посредничестве российского Центра по примирению и аналитической военно-политической группы США «режим тишины» правительственными войсками и оппозиционными группировками в северных районах Латакии и пригороде Дамаска — Восточная Гута соблюдается.

Как передавало ИА REGNUM, ранее 6 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песковзаявил, что российская сторона выступает за продолжение борьбы с терроризмом, однако призывает избегать действий, которые могли бы помешать «режиму тишины» в Сирии.

Песков отметил, что мировому сообществу необходимо всячески содействовать «режиму тишины» и избегать всего, что будет способствовать нарушению хрупкого перемирия в арабской республике.

Сложность ситуации в районе Алеппо и многих других регионах страны объясняется тем, что на одной территории тесно перемешаны военизированные группировки террористов и умеренной сирийской оппозиции, отметил пресс-секретарь президента России.