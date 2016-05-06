Кишинёв, 7 мая, 2016, 00:42 — ИА Регнум. Подавляющее большинство жителей Молдавии — 85,9% — считают, что страна движется в неправильном направлении, в то время как 7,4% довольны развитием событий в республике. Об этом свидетельствуют представленные в Кишиневе результаты опроса «Барометр общественного мнения», передает корреспондент ИА REGNUM.

Молдавские женщины в национальном костюме

Из общественных и политических институтов наибольшим доверием граждан пользуется церковь (ей доверяют 78,6%), наименьшим — правительство (7,4%), парламент (6,8%) и президент (5,9%).

Из политиков наибольшим доверием пользуется экс-министр просвещения Майя Санду: ей в той или иной степени доверяют 31% граждан. Далее следуют лидер социалистов Игорь Додон (27,8%), председатель «Нашей партии» Ренато Усатый (27,6%), руководитель платформы «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе (22,2%) и мэр Кишинева Дорин Киртоакэ (17,4%).

Самый высокий антирейтинг — у президента Николая Тимофти (92,5%), наиболее влиятельного политика Молдавии, олигарха Владимира Плахотнюка (94,6%) и арестованного по обвинению в коррупции экс-премьера Владимира Филата (94,8%).

В случае проведения в ближайшее воскресенье президентских выборов 18,5% граждан проголосовали бы за Игоря Додона, 12,9% — за Майю Санду, 7,7% — за Андрея Нэстасе, 4,8% — за лидера коммунистов Владимира Воронина.

В случае проведения парламентских выборов 17,9% респондентов выразили намерение проголосовать за Партию социалистов, 11,9% за «Нашу партию», 11,1% за находящуюся в процессе регистрации партию Майи Санду, 9,0% — за партию «Достоинство и правда» (DA). За Партию коммунистов готовы голосовать 5,2%, за Демпартию — 3,1%, за Европейскую народную партию экс-премьера Юрия Лянкэ — 3%, за Либеральную партию — 1,7%. Стоит отметить, что порог прохождения в парламент составляет 6%.

При этом 76,5% респондентов уверены, что выборы в Молдавии не являются честными и свободными. Обратного мнения придерживаются 14,2%.

Опрос «Барометр общественного мнения» был проведен Центром социологических исследований CBS-AXA по заказу Института публичной политики. Опрос проводился в период с 16 по 23 апреля среди 1143 жителей 86 населенных пунктов в 13 регионах Молдавии. Погрешность +/ — 2,9%.