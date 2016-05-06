Ереван, 7 мая, 2016, 00:36 — ИА Регнум. Вне всякого сомнения, что международное сообщество рано или поздно признает независимость Карабаха, заявил 6 мая первый президент Армении Левон Тер-Петросян в опубликованной на сайте iLur.am статье.

Photolure Левон Тер-Петросян

«Основой для подобной уверенности является то, что мир в лице сопредседателей Минской группы ОБСЕ и лично президентов России, США и Франции уже признал право народа Карабаха на самоопределение путем референдума», — отмечает первый президент Армении.

Однако, по его мнению, Армении следует воздержаться от одностороннего признания Нагорного Карабаха. «Армения своими действиями должна не отклоняться от логики переговорного процесса, а наоборот, полностью включиться в переговорный процесс под эгидой Минской группы и конструктивно постараться добиться своей цели, поскольку в повестке обсуждаемых документов заложены необходимые правовые основы для достижения независимости Карабаха», — пишет экс-глава государства.

В этом контексте он высоко оценил тот факт, что власти Армении с согласия руководства Карабаха «разумно избежали соблазнов поддаться непрагматичной инициативе некоторых депутатов».

По мнению экс-президента, одностороннее признание, если оно не обеспечено поддержкой международных организаций — ООН, ОБСЕ или хотя бы одной-двух сверхдержав, чревато непрогнозируемыми и трагическими последствиями. Все успешные попытки обретения независимости национальными меньшинствами были обеспечены подобной поддержкой. В качестве примера Тер-Петросян приводит Эритрею, Восточный Тимор, Косово, Южный Судан, Крым, Абхазию, Южную Осетию.

«Следовательно, пока Армения лишена содействия международных организаций или хотя бы одной сверхдержавы, ей следует воздержаться от безумной идеи одностороннего признания Нагорного Карабаха», — подчеркивает Тер-Петросян.

Экс-глава государства отмечает, что всеобъемлющее урегулирование вопроса предполагает не что иное, как реализацию разработанного Минской группой на основе Мадридских принципов плана, в котором закреплено право народа Нагорного Карабаха на самоопределение, то есть право на создание независимого государства.

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По мнению Тер-Петросяна, для достижения успеха в переговорном процессе, помимо закрепленной в Мадридских принципах идеи референдума о самоопределении, армянская дипломатия обязана воспользоваться также доктриной «remedial secession» («отделение во имя спасения»), что крайне важно для обоснования необходимости независимости Карабаха.

Первый президент Армении отмечает, что суть доктрины сводится к тому, что если какая-то страна на государственном уровне по расовым, национальным, религиозным или другим причинам систематически попирает права находящихся на её территории этнотерриториальных меньшинств, а также угрожает им уничтожением или переселением, то международная общественность, считая невозможным сосуществование этих народов, обязано в принудительном порядке отделить занимаемую данным меньшинством территорию от данного государства.

«В вопросе Карабахского урегулирования важность использования доктрины «отделение во имя спасения» настолько велика, что армянская сторона не имеет права игнорировать её», — считает экс-глава государства.

Для применения доктрины он советует МИД Армении воспользоваться услугами известного французского адвоката Раффи Галафяна, который, по представлению Тер-Петросяна, является великолепным специалистом в области международного права и который принимал участие в разработке указанной доктрины на различных форумах, пользуясь большим уважением на этих форумах.

По словам первого президента, Галафян в личном письме уже выразил готовность в сопровождении соответствующих специалистов прибыть в Ереван и вместе с сотрудниками МИД Армении подготовить весомые документы для предоставления в международные инстанции, в частности в Совет по правам человека ООН. В этих документах речь будет идти о том, как власти Азербайджана на протяжении десятков лет нарушали права населения Карабаха, применяли политику депортации, а также о военных действиях. «Уверен, что МИД Армении охотно использует эту возможность», — заключает Тер-Петросян.