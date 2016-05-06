Оттава, 7 мая, 2016, 00:28 — ИА Регнум. Канадские власти рассматривают предложение России об оказании помощи в борьбе с лесными пожарами, сообщила представитель министерства общественной безопасности и гражданской защиты Канады Милен Крото.

mchs.gov.ru Пожарный вертолёт МЧС России

«Мы подтверждаем, что получили письмо от Российской Федерации с предложением помощи. Мы рассмотрим предложение, полученное от Российской Федерации, и ответим им в свое время», — приводит слова представителя канадского ведомства РИА Новости.

Милен Крото также напомнила, что Канада поддерживает механизм о взаимной противопожарной помощи с рядом стран, но формального соглашения с Россией на этот счет нет.

Как передавало ИА REGNUM, глава МЧС России Владимир Пучков днём ранее направил телеграмму министру общественной безопасности Канады, в которой предложил канадской стороне помощь российских спасателей в борьбе с масштабными лесными пожарами на территории провинции Альберта.

Ранее в канадской нефтяной провинции Альберта, где с 1 мая бушуют природные пожары, был введён режим чрезвычайного положения.

По данным противопожарной службы региона, огнём затронута территория, около 85 тысяч гектаров. В городе Форт МакМюррей сгорели около 1,6 тысячи жилых домов и других построек. Всё местное население — 88 тысяч человек — было заранее эвакуировано. Дальнейшему распространению огня способствует жаркая погода и сильный ветер.

Крупные лесные пожары в провинции Альберта вывели из строя почти треть всех нефтедобывающих мощностей в Канаде и вынудили закрыть несколько трубопроводов.