Минск, 7 мая, 2016, 00:05 — ИА Регнум. МИД Белоруссии ответил на ноту литовских коллег вызовом посла Литвы и разъяснительной работой. Об этом говорится в опубликованном 6 мая заявлении белорусского министерства.

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«Литовской стороне была передана официальная информация об отсутствии каких-либо инцидентов на строительной площадке за все время ведения работ на объекте. Министерство энергетики Белоруссии решительно подтверждает, что данный случай необходимо рассматривать исключительно как дефект при предварительных работах в одном из бытовых и подсобных зданий. Последствия данного дефекта были полностью устранены, и они не затронут безопасность объекта в процессе строительства», — говорится в заявлении ведомства.

Белорусские дипломаты подтвердили намерение провести миссию МАГАТЭ по рассмотрению проектирования площадки с учётом внешних событий (миссию SEED) и всестороннюю оценку риска и безопасности (стресс-тесты) Белорусской АЭС. «В строгом соответствии с международными обязательствами будет также продолжено сотрудничество Белоруссии с международными экспертами, представляющими МАГАТЭ, Всемирную ассоциацию операторов АЭС и другие организации», — отметили в МИД РБ.

«Белоруссия готова обсудить с Литвой упомянутый случай в ходе двусторонних экспертных консультаций, запланированных на июнь этого года», — сказано в официальном заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, дефект при подготовительных работах на стройке атомной электростанции в Гродненской области Белоруссии был неадекватно отражён польским телеканалом «Белсат», что дало основания для ноты МИД Литвы. Об этом говорится в опубликованном 6 мая официальном комментарии Минэнерго Белоруссии, где сказано также, что 19 апреля площадку строительства БелАЭС посещал гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано и журналисты, не обнаружившие проблем, которые увидели посредством польских пропагандистов чиновники в Вильнюсе.