София, 7 мая, 2016, 00:01 — ИА Регнум. Министры внутренних дел Болгарии и Турции Румяна Бычварова и Эфкан Ала 5 мая подписали протокол о применении Соглашения между ЕС и Турцией о реадмиссии незаконно проживающих лиц. Об этом сообщает пресс-служба МВД Болгарии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

faros-24.gr Беженцы

Как отметил в ходе церемонии турецкий министр, Болгария стала первой страной-членом Европейского союза, подписавшей с Турцией этот документ, и подчеркнул, что протокол открывает новые возможности для углубления двустороннего сотрудничества.

«Сегодняшний акт — это ещё один шаг в налаживании исключительно хорошего сотрудничества», — заявила в свою очередь глава МВД Болгарии, выразив уверенность, что документ обеспечит реальные результаты, которые представляют интерес для обеих стран.

«Документ показывает, что Болгария и Турция имею волю к принятию общих мер в ответ на миграционный кризис и убеждённость, что результаты не заставят себя ждать. Это должно послужить ясным сигналом для желающих нелегально пересечь наши границы и для торговцев людьми. Соглашение устанавливает современные механизмы более эффективного противодействия нелегальной миграции и позволяет гарантировать более высокую степень безопасности и спокойствия гражданам двух стран», — говорится в сообщении болгарского ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение между Турцией и ЕС, предусматривающее меры сокращению миграционного потока, было заключено 18 марта в Брюсселе. В соответствии с документом, все нелегальные мигранты, прибывающие в ЕС с турецкой территории, после индивидуальной оценки их ситуации должны быть возвращены в Турцию, если руководство стран Евросоюза откажет им в убежище. В свою очередь ЕС принимает из Турции сирийских беженцев, имеющих легальный статус и пакет документов, дающий им право получить убежище в ЕС, по схеме «один на одного».

Исполнение соглашения о реадмиссии является обязательным условием для отмены визового режима между Турцией и странами Шенгенской зоны.