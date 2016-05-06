Санкт-Петербург, 6 мая, 2016, 23:44 — ИА Регнум. Хоккейная сборная Финляндии победила сборную Белоруссии в матче группы В чемпионата мира по хоккею. Игра состоялась сегодня, 6 мая, в санкт-петербургском спорткомплексе «Юбилейный».

icestyle.pro Шайба

Игра была динамичной и финляндская сборная одержала верх со счетом 6:2.

У финнов шайбы забросили: Патрик Лейн (22-я и 39-я минуты), Микко Койву (33), Микаэль Гранлунд (40, 48) и Антти Пильстрем (43).

Белорусы смогли ответить только двумя шайбами. Их забили: Андрей Стась на 38-й минуте, и Алексей Калюжный на 52-й.

Впереди у белорусов игра против сборной США, которая сегодня проиграла канадцам. Финны позже сыграют с германцами.