Вашингтон, 6 мая, 2016, 23:29 — ИА Регнум. Специальный представитель государственного департамента США по вопросам энергетики Амос Хохштейн заявил, что Вашингтон предлагает Европейскому Союзу «взять паузу» в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом сегодня, 6 мая, пишет «Коммерсантъ».

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Хохштейн заявил, что США не считают «Северный поток — 2» коммерческим проектом. По их мнению этот проект чисто политический. «Либо сам план проекта, либо его последствия вносят разделение в Европе, и это вызывает обеспокоенность у США, а также по всей Восточной, Центральной и большей части Западной Европы», — заявил спецпредставитель Госдепа.

В связи с этим Вашингтон призывает Евросоюз взять паузу, чтобы оценить последствия для энергетической и вообще национальной безопасности ЕС. США ни в коем случае не навязывают Союзу свое мнение, а лишь выражают крайнюю обеспокоенность, заявляет Хохштейн. При этом он настоятельно просит обратить внимание, что экономическая безопасность и национальная безопасность в Европе тесно взаимосвязаны.

Напомним, накануне государственный секретарь США Джон Керри на встрече с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини заявил, что его страна крайне обеспокоена проектом строительства газопровода «Северный поток — 2». Штаты считают, что этот проект крайне негативно повлияет на Восточную Европу.

Как сообщало ИА REGNUM, «Северный поток — 2» — проект газопровода из России в Германию, является расширением «Северного потока» и по пропускной способности и протяженности соответствует действующему газопроводу. Отличается составом акционеров подводной части: «Газпрому» будет принадлежать 50% в специально созданной компании Nord Stream-2 AG, европейским компаниям BASF, E. On, Engie, OMV, Shell — по 10% в проекте.

Проект газопровода «Северный поток — 2» возник после срыва проекта газопровода «Южный поток», который должен был доставить российский газ в Южную Европу в обход Украины. После того как Европейская комиссия заблокировала «Южный поток», Россия предложила Турции проект газопровода «Турецкий поток», однако, этот проект также сорвался.

Против проекта выступают Украина, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Венгрия и Словакия. Эти страны в конце 2015 года написали письмо в Европейскую комиссию с критикой проекта, заявив, что он может усилить зависимость Европы от газа из РФ, ослабить энергобезопасность стран Центральной Европы и ЕС, привести к дальнейшей дестабилизации ситуации на Украине.