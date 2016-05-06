Москва, 6 мая, 2016, 23:02 — ИА Регнум. Хоккейная сборная Чехии разбила российскую сборную со счетом 3:0 в матче чемпионата мира. Игра в рамках группы, А состоялась сегодня, 6 мая, в столичном ВТБ Ледовом дворце.

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Чехи забивали по одной шайбе в период. Первый раз ворота Сергея Бобровского поразил Томаш Кундратек, затем это был Роман Червенка, и добил российскую сборную Михаил Бирнер, когда Бобровский был заменен на шестого полевого игрока.

Подопечные Олега Знарка так и не сумели пробить голкипера сборной Чехии Доминика Фурха.

Впереди у российской сборной игра против команды Казахстана, которая пройдет 8 мая.