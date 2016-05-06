Берлин, 6 мая, 2016, 22:56 — ИА Регнум. Германское издание Süddeutsche Zeitung опубликовало сегодня, 6 мая, письмо человека, который утверждает, что именно он передал журналистам документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые послужили материалом для журналистского расследования об использовании политиками ряда стран офшорных схем для сокрытия доходов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Этот человек, который называет себя Джон Доу, заявляет, что основным мотивом его действий было желание бороться с имущественным неравенством и привлечь к ответственности коррупционеров.

Документы Mossack Fonseca, которые он якобы передал журналистам, свидетельствуют об использовании офшорных компаний для ухода от налогов и совершения других преступлений.

«Я решил представить Mossack Fonseca на суд мировой общественности, так как считаю, что ее учредители, сотрудники и клиенты должны быть привлечены к ответственности за их роль в этих преступлениях», — пишет Доу.

Он также подчеркивает, что не работает на какое-либо правительство или спецслужбы. Каким образом ему удалось достать сведения об офшорах четвертого уровня, Доу не уточняет.

Также Доу выразил готовность сотрудничать с правоохранительными органами, если ему гарантируют неприкосновенность.

Напомним, в начале апреля ряд СМИ опубликовал так называемое журналистское расследование, основанное на документах Mossack Fonseca. Авторы расследования утверждают, что некоторые мировые лидеры и их приближенные причастны к офшорным схемам.

Ряд экспертов указывает, что подобной информацию, которая содержит данные об офшорах четвёртого уровня, может обладать только Центральное разведывательное управление США. Примечателен тот факт, что расследование не касается ни одного американского политика.