Минск, 6 мая, 2016, 22:53 — ИА Регнум. В МИД Белоруссии 6 мая состоялась встреча чиновников министерства с «представителями аналитических центров США», — сообщает пресс-служба МИД постсоветской республики.

пресс-служба МИД Белоруссии Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на встрече с представителями аналитических центров США

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, его заместитель Елена Купчина и другие уважаемые люди обсудили с неназванными политологами из США «актуальные вопросы белорусско-американских отношений, перспективы их развития, а также ситуацию в европейском регионе». В кратком официальном сообщении сказано также, что состоялась «отдельная встреча представителей американского экспертного сообщества» с Купчиной, курирующей в министерстве западный вектор.

Как сообщало ИА REGNUM, после провала PR-проектов британских специалистов по политической рекламе вроде лорда Тимоти Белла власти Белоруссии сосредоточились на индивидуальной работе с бывшими соотечественниками. Сколько стоят их услуги белорусским налогоплательщикам является тайной.