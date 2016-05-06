Ростов-на-Дону, 6 мая, 2016, 22:26 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ростов» победил столичный «Локомотив» со счетом 2:1 в матче 27-го тура Чемпионата России по футболу. Игра состоялась сегодня, 6 мая, в Ростове-на-Дону.

fc-rostov.ru Победа ФК «Ростов»

Из ростовчан голы забили Сердар Азмун на 8-й минуте игрв и Кристиан Нобоа на 45-й. Железнодорожники смогли отыграть лишь один гол. На 52-й минуте отличился Петар Шкулетич.

Таким образом «Ростов» набрал 54 очка и снова занял первое место в турнирной таблице РФПЛ. Ближайший соперник «Ростова» московский ЦСКА отстает на одно очко, но у армейцев один матч в активе.

«Локомотив» занимает 5-ю строчку в турнирной таблице. У железнодорожников 46 очков.

У «Ростова» впереди матч с московским «Динамо», который пройдет 12 мая.