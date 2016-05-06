Пенза, 6 мая, 2016, 22:20 — ИА Регнум. В Пензенской области по итогам апреля инфляция составила 0,43%. С начала года потребительские цены на все товары и платные услуги в регионе увеличились на 2,02%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Пензастата.

svopi.ru Потребительская корзина

Максимальный темп роста цен в апреле наблюдается на услуги — 0,6%, наименее значительно подорожали непродовольственные товары — на 0,34%. Показатель продовольственной инфляции без учета алкогольных напитков в апреле составил 0,39%. С начала года лидирующий темп роста цен отмечен среди непродовольственных товаров — удорожание составило 2,4%, минимально увеличилась стоимость услуг — на 1,14%.

Лидером роста цен в течение предыдущего месяца стали свежие помидоры, стоимость которых увеличилась на 34%. На 27,4% подорожала капуста свежая белокочанная. Пшено и крупа гречневая-ядрица подорожали на 9% и 8% соответственно. Чай черный байховый подорожал на 7%.

Ряд продовольственных товаров подорожал на 2−3%: свинина, говяжья печень, рыба — соленая, маринованная и копченая, рыба мороженая неразделанная, филе сельди соленое, маргарин, национальные сыры и брынза, кофе растворимый, кофе натуральный в зернах и молотый, сухие супы в пакетах, горох и фасоль, овсяные хлопья «Геркулес», свекла столовая, а также виноград и лимоны.

В группе алкогольных напитков на 4,5% выросла стоимость шампанского.

В группе медицинских товаров и лекарственных средств на 4% подорожал анальгин отечественный, на 3% — нитроглицерин и лоперамид, на 2% — ренни.

Максимальный показатель инфляции в сфере услуг обусловлен ростом потребительских цен на услуги транспорта и связи. Так, проезд в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования подорожал на 12%, проезд в купейном вагоне фирменного поезда — на 7%, проезд в плацкартном вагоне фирменного и нефирменного поездов дальнего следования подорожал на 5%.

Кроме того, на 11% увеличилась стоимость пересылки простого письма внутри России. Также на 5% подорожала минута местного соединения по сотовой связи.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле средний показатель инфляции в России составил 0,4%. Инфляция замедлилась — в январе она составила 1%, в феврале — 0,6%, в марте — 0,5%, в апреле — 0,4%.

Однако с 26 апреля по 4 мая инфляция составила 0,2%, при том, что в течение предыдущих четырех недель инфляция держалась на уровне 0,1%.